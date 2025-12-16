Мосгоризбирком утвердил новые составы территориальных избирательных комиссий

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) утвердила новые составы 127 территориальных избирательных комиссий (ТИК), чьи полномочия истекали в декабре 2025 года. Об этом было объявлено на заседании комиссии 16 декабря.





В новые составы ТИК вошли представители всех парламентских политических партий, ряда непарламентских партий, общественных объединений и советов депутатов муниципальных образований. Как заявили в Мосгоризбиркоме, это обеспечивает полное представительство интересов жителей районов города.





Все кандидаты прошли проверку на соответствие требованиям избирательного законодательства, разногласий при утверждении не возникло. Вновь сформированным комиссиям на пятилетний срок предстоит организовывать выборы федерального, городского и местного уровней, передает АГН «Москва».