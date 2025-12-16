Новости
В Госдуме заявили, что YouTube полностью заблокируют в течение года
Это объяснили тем, что площадка игнорирует российские законы undefined
Видеохостинг YouTube может быть полностью заблокирован на территории России в течение ближайшего года. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с изданием «Абзац».


«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство», — пояснил парламентарий.


Он призвал всех, кто использует платформу для продвижения контента, как можно быстрее переходить на российские аналоги, такие как Rutube и «VK Видео». Ранее появились сообщения о блокировках YouTube у некоторых провайдеров в Санкт-Петербурге по требованию Роскомнадзора.

