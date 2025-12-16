Целью напавшего на одинцовскую школу подростка могла быть его учительница по математике

Пришедший в школу с ножом девятиклассник, предположительно, искал учительницу математики Марию Карасени. 29-летняя преподаватель является заместителем директора Успенской СОШ и образцовым педагогом.





Накануне нападения Карасени была признана одной из лучших учительниц математики во всем Одинцовском городском округе. Она стала победителем в номинации «Высшая проба» по итогам работы 2024/2025 учебного года на ассамблее «Звездный фейерверк». Двое учеников Карасени стали победителями секции «Золотое сечение» за участие в научно-практической конференции.





По данным СМИ, Мария Карасени замещала основного учителя в 9 «Б», где учился задержанный Тимофей К. Она очень требовательная и не раз отчитывала подростка за неуспеваемость и прогулы.





Во время нападения на школу Тимофей искал ее в крыле для начальных классов, поскольку Мария преподавала у младшеклассников, но на месте педагога не оказалось.





Утром 16 декабря 15-летний подросток устроил нападение на учащихся школы в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа. Он вел запись происходящего, а также надел футболку и шлем с лозунгами националистов и колумбайнеров*. При нападении погиб один ученик четвертого класса, еще несколько человек получили ранения, включая охранника учреждения. Спецназ взял штурмом школу и задержал преступника.





﻿Это уже второй случай нападения в школах за несколько дней. Вчера сообщалось, что ученик напал с ножом на учительницу в школе Санкт-Петербурга.





﻿* «Колумбайн» — организация запрещена и признана террористической на территории РФ.