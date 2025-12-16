СПЧ потребовал от журналистов удалить видео с нападением на подмосковную школу

Совет по правам человека при президенте РФ потребовал от СМИ, а также ряда Telegram-каналов удалить фото- и видеоматериалы с места трагедии в одинцовской школе. Заявление размещено в Telegram-канале СПЧ.





«Мы требуем, чтобы Telegram-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента», — говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере.





В Совете отметили, что понятия этичности и гуманизма должны быть общими у всех людей, независимо от рода их деятельности.





С такой же просьбой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он написал, что случившееся в школе — ужасная и запредельная жестокость.





«Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии», — говорится в сообщении главы региона.





Воробьев напомнил, что подобные действия являются нарушением закона, а также причиняют дополнительную боль семье убитого мальчика.





Видео снимал сам нападавший. Его описание можно прочитать здесь.