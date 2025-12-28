Гросси: Россия и Украина достигли перемирия на Запорожской АЭС

Россия и Украина заключили перемирие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проведения ремонтных работ на объекте. Об этом агентству Reuters сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.





При посредничестве агентства достигнуто соглашение о локальном прекращении огня вблизи станции. Это позволило начать критически важные ремонтные работы на линии электропередачи, связывающей ЗАЭС с внешней сетью.





Гросси сообщил, что эксперты агентства наблюдают за работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней. Он также поблагодарил Россию и Украину за предоставление возможности восстановить подачу электроэнергии между Запорожской ТЭС и атомной станцией.





ЗАЭС, крупнейшая станция в Европе, находится под контролем России и неоднократно отключалась от внешнего электроснабжения из-за боевых действий, что вынуждало использовать резервные генераторы.