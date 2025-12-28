Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо

На 92-м году жизни скончалась легендарная французская актриса, икона стиля и секс-символ 1950–1960-х годов Брижит Бардо. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на фонд артистки.





Бардо умерла в возрасте 91 года. Она родилась в Париже 28 сентября 1934 года. Ее путь к славе начался с обложки журнала Elle в 1949 году, а мировая известность пришла после главной роли в фильме Роже Вадима «И бог создал женщину» в 1956 году.





За свою почти 20-летнюю кинокарьеру она снялась более чем в 50 фильмах, включая такие культовые картины, как «Вива, Мария!» и «Ромовый бульвар», а также записала свыше 70 песен. После ухода из кино в 1970-х годах Бардо активно занималась защитой прав животных.