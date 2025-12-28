Искалеченного львенка забрали у блогера в «Москва-Сити»

Молодую львицу со множественными травмами изъяли у блогера, который живет в «Москва-Сити». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.





Как сообщили в надзорном ведомстве, животное в критическом состоянии было передано волонтерам в ночь на 25 декабря. При ветеринарном осмотре у двух с половиной месячной львицы обнаружены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и общее истощение костной ткани.





Сейчас она проходит лечение и реабилитацию. Прокуратура начала проверку законности приобретения и содержания хищника, а также даст правовую оценку действиям владельца по статье о жестоком обращении с животными.





Стоит отметить, что львы, наряду с другими крупными кошачьими, запрещены для содержания в домашних условиях.