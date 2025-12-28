Новости
Новости 18+
St
Рекламный самолет рухнул в море на глазах у отдыхающих в Рио-де-Жанейро
18+
Пилот погиб undefined
Новости

Рекламный самолет рухнул в море на глазах у отдыхающих в Рио-де-Жанейро

Пилот погиб

Сверхлегкий самолет Cessna 170A с рекламным баннером упал в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бразильские власти.


В результате происшествия погиб пилот. Воздушное судно принадлежало рекламной компании. Записи с камер видеонаблюдения, опубликованные властями, запечатлели момент, как самолет пикирует носом вниз и врезается в воду. В этот момент на пляже были десятки отдыхающих.


Военно-воздушные силы Бразилии начали расследование причин авиакатастрофы.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#крушение #самолет #рио-де-жанейро
Загрузка...
Загрузка...