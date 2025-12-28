Рекламный самолет рухнул в море на глазах у отдыхающих в Рио-де-Жанейро

Сверхлегкий самолет Cessna 170A с рекламным баннером упал в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бразильские власти.





В результате происшествия погиб пилот. Воздушное судно принадлежало рекламной компании. Записи с камер видеонаблюдения, опубликованные властями, запечатлели момент, как самолет пикирует носом вниз и врезается в воду. В этот момент на пляже были десятки отдыхающих.





Военно-воздушные силы Бразилии начали расследование причин авиакатастрофы.