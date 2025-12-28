В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в ГОСТ, стандартизирующий применение дорожных знаков, разметки и светофоров. Как ранее сообщал Росстандарт, нововведения призваны повысить безопасность дорожного движения и упростить восприятие информации участниками движения.





В перечень добавлены новые знаки, включая «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», что позволит сократить количество знаков у «лежачих полицейских». Появится знак «Глухие» для установки перед пешеходными переходами у объектов, которые посещают слабослышащие граждане. Вводится знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», а на знаке «Парковка» можно будет указывать способ постановки автомобиля, что сократит количество дополнительных табличек.





Также допускается вертикальная стоп-линия и уточнение периода действия знаков по месяцам. Ширина одного парковочного места при последовательной парковке вдоль дороги уменьшится с 2,5 до 2,25 метра для оптимизации пространства.





Напомним, что в начале этого года в России выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, скидка на уплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления теперь составляет 25%.