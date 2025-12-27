Новости
Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск
Президенту доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя
Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск

Президенту доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Кадры с места событий опубликовала пресс-служба Министерства обороны.


«Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты», — сказал глава государства перед началом совещания.


Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач.


В частности, они сообщили о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполе в Запорожской области. Герасимов отметил, что после взятия Северска Российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск.


Совещание было посвящено оценке текущей оперативной обстановки. Также обсуждались задачи на ближайшее время.

