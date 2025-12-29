Иосиф Пригожин рассказал, как Юрий Дудь приглашал его на интервью

Иосиф Пригожин рассказал, как Юрий Дудь (признан иноагентом) приглашал его на интервью. По словам продюсера, ему было бы интересно подискутировать с опальным блогером, но их встрече пока мешают расстояния.





«Будет у меня возможность — я тоже встречусь с Дудем и пообщаюсь обязательно. Дело в том, что у меня уже было от него такое предложение. Но мы не можем пересечься, потому что находимся в разных местах. К нам Дудь не приедет, а к нему я не могу поехать. Не потому, что не хочу. Времени нет», — заявил Daily Storm Пригожин.





Он назвал Дудя интересным интервьюером. «Юрий способный, талантливый. Таких провокационных не так много. Но с ними по крайней мере есть о чем говорить. Он предлагал интервью давно. Но любую беседу надо обдумывать. Целесообразность должна быть, понимаете? Достучаться до его аудитории, чтобы тебя не затоптали. Чтобы твоя точка зрения не была искажена и правильно понята — это главное!» — считает Пригожин.





«Я более-менее политически подкован с точки зрения понимания происходящего в мире. Поэтому мне точно есть на что и как ответить. Год назад я был не готов, предполагая вопросы, какие могут быть. А сейчас — готов», — добавил он.





Продюсер также похвалил рэпера Птаху (настоящее имя — Давид Нуриев), который четко отстаивал свою позицию в недавнем интервью Дудю: «Птаха не пасанул. Он был сильнее [Оскара] Кучеры [ранее также общавшегося с Дудем]. Я заметил Птаху, который пришел в майке с изображением президента и не пасовал, сказал все, что он хочет».