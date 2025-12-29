Новости
Новости 18+
St
Иосиф Пригожин рассказал, как Юрий Дудь приглашал его на интервью
18+
Продюсер признался, что ему было бы интересно ответить на провокационные вопросы блогера, но их встрече пока мешают расстояния Иосиф Пригожин
Новости

Иосиф Пригожин рассказал, как Юрий Дудь приглашал его на интервью

Продюсер признался, что ему было бы интересно ответить на провокационные вопросы блогера, но их встрече пока мешают расстояния

Иосиф Пригожин Фото: Global Look Press / Погиба Александра

Иосиф Пригожин рассказал, как Юрий Дудь (признан иноагентом) приглашал его на интервью. По словам продюсера, ему было бы интересно подискутировать с опальным блогером, но их встрече пока мешают расстояния.


«Будет у меня возможность — я тоже встречусь с Дудем и пообщаюсь обязательно. Дело в том, что у меня уже было от него такое предложение. Но мы не можем пересечься, потому что находимся в разных местах. К нам Дудь не приедет, а к нему я не могу поехать. Не потому, что не хочу. Времени нет», — заявил Daily Storm Пригожин.


Он назвал Дудя интересным интервьюером. «Юрий способный, талантливый. Таких провокационных не так много. Но с ними по крайней мере есть о чем говорить. Он предлагал интервью давно. Но любую беседу надо обдумывать. Целесообразность должна быть, понимаете? Достучаться до его аудитории, чтобы тебя не затоптали. Чтобы твоя точка зрения не была искажена и правильно понята — это главное!» — считает Пригожин.


«Я более-менее политически подкован с точки зрения понимания происходящего в мире. Поэтому мне точно есть на что и как ответить. Год назад я был не готов, предполагая вопросы, какие могут быть. А сейчас — готов», — добавил он.


Продюсер также похвалил рэпера Птаху (настоящее имя — Давид Нуриев), который четко отстаивал свою позицию в недавнем интервью Дудю: «Птаха не пасанул. Он был сильнее [Оскара] Кучеры [ранее также общавшегося с Дудем]. Я заметил Птаху, который пришел в майке с изображением президента и не пасовал, сказал все, что он хочет».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Хорошо проведенное время с напряженными моментами»: Птаха поделился впечатлениями от интервью с Дудем

По словам музыканта, он давно хотел пообщаться с журналистом и «наконец-таки поговорил» 19 ноября 2025
Dailystorm - «Хорошо проведенное время с напряженными моментами»: Птаха поделился впечатлениями от интервью с Дудем
#интервью #иноагент #иосиф пригожин #продюсер #птаха #юрий дудь #блогеры
Загрузка...
Загрузка...