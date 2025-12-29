Зеленский заявил, что Россия готовит удар по правительственным зданиям в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит удар по правительственным зданиям в Киеве. Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке по резиденции президента России Владимира Путина и о подготовке ответного удара РФ.





По словам политика, Москва якобы хочет подорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах, в связи с чем Соединенным Штатам необходимо «адекватно отреагировать на угрозы».





«Удар по Киеву возможен. Я считаю, что сегодня президент Трамп, его команда и европейцы должны вмешаться и провести необходимую работу с теми людьми, которые еще вчера говорили, что они действительно хотят положить конец войне», — призвал президент Украины.





Также Зеленский отрицает атаку на резиденцию российского лидера.





Ранее Лавров сообщил, что Украина пыталась атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области. Он уточнил, что противник применил 91 БПЛА, все дроны были сбиты. Это произошло в ночь на 29 декабря.