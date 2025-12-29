«Слава богу, что не дали «Томагавки»: Трампа шокировала новость об атаке Украины на резиденцию Путина

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал Дональду Трампу, что после дипломатических контактов Киев предпринял террористическую атаку на его резиденцию. Лидер США, как утверждается, был шокирован и возмущен этим сообщением. Об этом проинформировал журналистов помощник Путина Юрий Ушаков.





Трамп заявил Путину, что даже не мог предположить «такие сумасшедшие действия», как атака БПЛА на госрезиденцию президента России. Политик подчеркнул, что «слава богу, нынешняя администрация не дала «Томагавки», привел слова Трампа Ушаков.





Трамп также отметил, что атака БПЛА на резиденцию президента РФ повлияет на американские подходы в работе с Зеленским. Об этом сообщил Ушаков.





Путин обратил внимание на то, что Россия видит в предложениях Украины по урегулированию поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств.





В ходе разговора Путин заявил, что позиция РФ будет пересмотрена по целому ряду достигнутых ранее с США договоренностей и развязок в переговорах по Украине.





Дональд Трамп подробно проинформировал Владимира Путина об основных итогах вчерашних переговоров с Владимиром Зеленским, отметил Ушаков. Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для ВСУ.





Вашингтон, в свою очередь, охарактеризовал разговор как положительный, но подробностей не привел.





Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что это был «жизненно важный диалог для достижения мира».





В 2025 году президент России провел 17 контактов и 10 телефонных разговоров с Трампом, а также шесть встреч с посланниками.