Губернатор Курской области Хинштейн запретил мигрантам работать в такси, доставке и общепите

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о запрете на работу мигрантов в отдельных сферах. Ограничения начнут действовать с 2026 года. 


Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов, уточнил он. 


Теперь мигранты не смогут трудиться на предприятиях и в компаниях, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки, в том числе в такси, занимаются курьерской доставкой, подбором персонала или оказывают услуги общепита. 


В течение трех месяцев после вступления постановления в законную силу работодатели обязаны расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками.


Хинштейн выразил уверенность, что «эта мера позволит поднять уровень этих видов деятельности, а значит, будет способствовать и улучшению качества жизни курян». 


Ранее в Санкт-Петербурге до 2027 года продлили запрет на работу мигрантов в отдельных сферах. В администрации города заверили, что ограничения, которые начали действовать летом, не привели к дефициту рабочей силы и стали верным шагом. 

