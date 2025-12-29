Губернатор Курской области Хинштейн запретил мигрантам работать в такси, доставке и общепите

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о запрете на работу мигрантов в отдельных сферах. Ограничения начнут действовать с 2026 года.





Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов, уточнил он.





Теперь мигранты не смогут трудиться на предприятиях и в компаниях, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки, в том числе в такси, занимаются курьерской доставкой, подбором персонала или оказывают услуги общепита.





В течение трех месяцев после вступления постановления в законную силу работодатели обязаны расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками.





Хинштейн выразил уверенность, что «эта мера позволит поднять уровень этих видов деятельности, а значит, будет способствовать и улучшению качества жизни курян».





Ранее в Санкт-Петербурге до 2027 года продлили запрет на работу мигрантов в отдельных сферах. В администрации города заверили, что ограничения, которые начали действовать летом, не привели к дефициту рабочей силы и стали верным шагом.