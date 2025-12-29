Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве. С 1 января призыв на службу будет осуществляться до 31 декабря.





Отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет идти в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно опубликованному документу, планируется призвать 261 тысячу человек. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.





Ранее Минобороны России объявило о завершении осеннего призыва, в ходе которого на военную службу отправили 135 тысяч человек. Впервые его проводили с использованием Единого реестра воинского учета, отметили в ведомстве.





Законопроект о круглогодичном призыве был внесен 22 июля депутатами Госдумы Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. В пояснительной записке сообщалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».