Гималайский медведь Вася впервые впал в спячку в Московском зоопарке
Зоологи несколько лет добивались создания комфортных условий для зверей undefined
Медведь Вася в Московском зоопарке ушел в спячку. По словам специалистов, это только на пользу зверю, потому что животное, живущее в вольере уже три года, впервые отошло к зимнему сну. 


Вася стал последним из трех гималайских медведей в столичном зоопарке, которые залегли в спячку. В зимний круглосуточный отпуск уже ушли Бефана и Бабуля. 


Отмечается, что зимний сон — показатель отличного физического и психологического состояния хищников. Специалисты добились этого с помощью многолетней кропотливой работы.

