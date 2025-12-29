Гималайский медведь Вася впервые впал в спячку в Московском зоопарке

Медведь Вася в Московском зоопарке ушел в спячку. По словам специалистов, это только на пользу зверю, потому что животное, живущее в вольере уже три года, впервые отошло к зимнему сну.





Вася стал последним из трех гималайских медведей в столичном зоопарке, которые залегли в спячку. В зимний круглосуточный отпуск уже ушли Бефана и Бабуля.





Отмечается, что зимний сон — показатель отличного физического и психологического состояния хищников. Специалисты добились этого с помощью многолетней кропотливой работы.