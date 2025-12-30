Новости
Россия вернула около 2,3 тысячи своих военных в результате стамбульских договоренностей
Россия вернула около 2,3 тысячи своих военных в результате стамбульских договоренностей, сообщил заместитель главы МИД Михаил Галузин. 


На родину также прибыли примерно 170 гражданских лиц. Украина получила порядка 2,4 тысячи солдат и около 170 гражданских, уточнил он. 


По словам дипломата, Киев по-прежнему удерживает 12 россиян, попавших из Курской области на Украину во время вторжения ВСУ в регион. 


Галузин рассказал «Известиям» и об обмене погибшими бойцами: РФ передала Украине около 12 тысяч тел солдат ВСУ и сама вернула примерно 200 тел своих военных. 


Daily Storm рассказывал, как российских бойцов вызволяют из плена. Мы также изучили, как на родственниках военнопленных зарабатывают злоумышленники.

