Россия вернула около 2,3 тысячи своих военных в результате стамбульских договоренностей, сообщил заместитель главы МИД Михаил Галузин.





На родину также прибыли примерно 170 гражданских лиц. Украина получила порядка 2,4 тысячи солдат и около 170 гражданских, уточнил он.





По словам дипломата, Киев по-прежнему удерживает 12 россиян, попавших из Курской области на Украину во время вторжения ВСУ в регион.





Галузин рассказал «Известиям» и об обмене погибшими бойцами: РФ передала Украине около 12 тысяч тел солдат ВСУ и сама вернула примерно 200 тел своих военных.





