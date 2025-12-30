Новости
«Путешествие в Рождество»: зимняя сказка и сладости на Новом Арбате
Прогуляться неспешно по новогодней Москве, сделать фото на фоне самой красивой елки, покачаться на качелях и купить фирменные конфеты — все это доступно каждому жителю и гостю города. В столице продолжается фестиваль «Путешествие в Рождество», проходящий в рамках проекта «Московские сезоны». Он продлится до 11 января включительно. 

Одна из площадок расположена на Новом Арбате — одном из центров притяжения москвичей. Вся улица украшена лапником (так называют ветви вечнозеленых деревьев), а также золотыми, белыми и красными рождественскими ветками. Оформители не забыли даже о мелких деталях и создали настоящую зимнюю сказку. 


В самом начале площадки установлена огромная искристая ель. Дети с большим удовольствием фотографируются с гигантскими плюшевыми медведями в зимних шапках. Здесь приятно провести время людям всех поколений: малышам весело, взрослым — интересно, а пожилым — комфортно. 


Один из павильонов создан в виде огромной коробки конфет. Здесь можно найти много сладостей и разные сорта ароматного чая. В павильонах также доступны самые вкусные товары, которые привезли из регионов России. 


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта. 

