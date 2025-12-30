Зеленский предложил России отвести на войска на несколько километров в Донбассе, чтобы создать свободную экономическую зону

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России отвести войска на несколько километров в Донбассе в рамках создания свободной экономической зоны. ВСУ сделают то же самое, заверил он.





«Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону <...> и нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России придется делать небольшие шаги назад на несколько километров. Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде референдума — это способ принять или не принять ее», — заявил он в интервью Fox News.





В мирном плане Трампа от Украины требуется вывести войска из оставшейся части Донбасса, которую юридически контролирует Россия.





Конкретно о создании свободной экономической зоны там не говорится. Речь там идет о демилитаризированной зоне.