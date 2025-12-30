Новости
Новости 18+
St
Зеленский предложил России отвести на войска на несколько километров в Донбассе, чтобы создать свободную экономическую зону
18+
Этот вопрос он предложил вынести на референдум undefined
Новости

Зеленский предложил России отвести на войска на несколько километров в Донбассе, чтобы создать свободную экономическую зону

Этот вопрос он предложил вынести на референдум

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России отвести войска на несколько километров в Донбассе в рамках создания свободной экономической зоны. ВСУ сделают то же самое, заверил он. 


«Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону <...> и нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России придется делать небольшие шаги назад на несколько километров. Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде референдума — это способ принять или не принять ее», — заявил он в интервью Fox News. 


В мирном плане Трампа от Украины требуется вывести войска из оставшейся части Донбасса, которую юридически контролирует Россия. 


Конкретно о создании свободной экономической зоны там не говорится. Речь там идет о демилитаризированной зоне.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#владимир зеленский #донбасс #референдум
Загрузка...
Загрузка...