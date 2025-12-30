CNN: ЦРУ при помощи дрона атаковало причал на побережье Венесуэлы

Дрон Центрального разведывательного управления США ударил по портовому объекту на побережье Венесуэлы. Это первая известная американская атака по сухопутной территории республики, сообщает CNN со ссылкой на источники.





БПЛА разведки нанес удар в начале декабря, уточняет телеканал. Целью стал удаленный причал, который, по мнению властей США, использовала венесуэльская организованная преступная группировка Tren de Aragua для отправки наркотиков. Людей на объекте не было, поэтому обошлось без жертв.





По словам источников, Силы специальных операций США оказывали разведывательную поддержку ЦРУ. В командовании это опровергли.





Удар был успешным, поскольку уничтожил объект и суда, но «в значительной степени символическим», так как у наркоторговцев есть много других причалов. Кроме того, в самой Венесуэле удар не привлек особого внимания, отмечает телеканал.





Ранее Трамп, говоря о действиях в Венесуэле, заявил, что США уничтожили «крупный объект, откуда прибывают корабли». Президент не раскрыл детали.





До сих пор Соединенные Штаты били только по лодкам в Карибском море и восточной части Тихого океана. Эти суда, как утверждает администрация Трампа, перевозили наркотики.