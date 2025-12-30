Лукашенко в преддверии Нового года помиловал 22 человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.





Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин. У 11 из них есть несовершеннолетние дети. 20 человек, получивших помилование, содержались в колониях за преступления экстремистской направленности.





Все они обращались с ходатайством на имя президента. Лукашенко принял такое решение из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик осужденных.





13 декабря Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, отбывавших наказание за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционерка Мария Колесникова, бывший банкир, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента в 2020 году, Виктор Бабарико, а также нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.