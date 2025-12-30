Песков: Россия после атаки на резиденцию Путина ужесточит переговорную позицию по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия после атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области ужесточит переговорную позицию по Украине.
По словам представителя Кремля, попытка удара по объекту направлена на срыв переговорного процесса — причем не только против Владимира Путина, но и против Дональда Трампа.
«Вы знаете, что последствия будут заключаться в ужесточении переговорной позиции нашего государства. А что касается военных последствий — наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — указал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, попытка удара по объекту в Новгородской области не способна пошатнуть доверительный диалог президентов России и США.
29 декабря состоялся очередной телефонный разговор Путина и Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал реакцию американского лидера на действия ВСУ как «шоковую». Также, по его словам, Трамп заявил: «Слава богу, США не передали Украине «томагавки».