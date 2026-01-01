ГУР: Основатель террористического РДК Денис Капустин жив

Основатель «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин**, вопреки ранним сообщениям, оказался жив. Об этом заявил глава Главного управления разведкой (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов**, его слова передает «Политика Страны».





По версии Буданова, информация об убийстве Капустина якобы была специально инсценирована для выявления агентуры российских спецслужб. Издание также опубликовало видео с появившимся в кадре Капустиным.





Ранее, 27 декабря, в РДК сообщили о гибели своего основателя в результате удара российского FPV-дрона во время выполнения боевых задач.





Это не первая подобная операция ГУР. Напомним, что в 2018 году сообщалось о смерти журналиста Аркадия Бабченко***, но позже выяснилось, что он жив. Журналист появился на публике. В СБУ назвали произошедшее инсценировкой, проведенной для предотвращения реального покушения на Бабченко.





* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.





** Внесены в России в перечень террористов и экстремистов.





*** Внесен в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом