В зоне СВО ликвидировали лидера террористического РДК Дениса Капустина

Денис Капустин*, основатель «Русского добровольческого корпуса»**, был ликвидирован на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции. Информацию о его гибели распространило само формирование.





В сообщении говорится, что Капустин погиб сегодня ночью во время выполнения боевой задачи. По предварительным данным, его не стало в результате прилета FPV-дрона. Другие подробности не приводятся.





Напомним, ранее Капустин был приговорен в России заочно к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и ряд других преступлений.





* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.





﻿** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.