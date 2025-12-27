В Якутске машина с восемью человеками провалилась под лед, есть погибшие

Автомобиль с восемью пассажирами провалился под лед в Якутске. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия).





«В микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена произошел провал автомобиля «Тойота Эстима» в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена. Внутри находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине», — говорится в Telegram-канале ведомства.





На месте происшествия задействованы водолазы и психолог, который оказывает помощь пострадавшим. Всего в операции участвуют 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники. По информации региональной прокуратуры, есть погибшие.





«Предварительно установлено, что в городе Якутске 27.12.2025 в несанкционированном месте на реке Лене при переправе произошел провал под лед автомашины, в результате происшествия есть погибшие. На место выехал заместитель прокурора города Якутска», — рассказали в надзорном ведомстве.





В Следственном комитете уточнили, что, по предварительным данным, погибли два человека. Еще нескольких человек госпитализировали, в том числе водителя. СК начал проверку. Ведутся поиски тел, а также проводятся работы по извлечению автомобиля.