Таганский суд Москвы принял иск россиян к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Суд принял иск к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*. Первое заседание по делу пройдет уже 29 декабря в Таганском суде Москвы.





На текущем этапе ожидается встреча сторон для уточнениях их требований. Судья также должен будет проверить правильность составления иска.





42 истца просят признать незаконными и необоснованными действия РКН и Минцифры по частичному ограничению звонков в WhatsApp и Telegram. Они утверждают, что данные меры нарушают права и интересы граждан.





По их словам, существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения прав граждан. Также они просят предоставить возможность включать блокировку интернет-трафика по своему желанию, а не принудительно.