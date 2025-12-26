Новости
Новости 18+
St
Таганский суд Москвы принял иск россиян к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp
18+
Истцами выступают 42 человека undefined
Новости

Таганский суд Москвы принял иск россиян к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Истцами выступают 42 человека

Суд принял иск к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*. Первое заседание по делу пройдет уже 29 декабря в Таганском суде Москвы.


На текущем этапе ожидается встреча сторон для уточнениях их требований. Судья также должен будет проверить правильность составления иска.


42 истца просят признать незаконными и необоснованными действия РКН и Минцифры по частичному ограничению звонков в WhatsApp и Telegram. Они утверждают, что данные меры нарушают права и интересы граждан.


По их словам, существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения прав граждан. Также они просят предоставить возможность включать блокировку интернет-трафика по своему желанию, а не принудительно.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

#роскомнадзор #иск #минцифры
Загрузка...
Загрузка...