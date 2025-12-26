Более 70 молившихся за Зеленского сектантов задержали в Петербурге

Учредителем СПб АППО, где работает Даутова, является комитет по образованию Санкт-Петербурга. Однако в руководстве комитета сообщили Daily Storm, что ничего не знают о задержанной и ее проукраинской секте.





«Ничего пока не знаю, точно так же увидела публикации. Никогда не виделась с ней и не общалась. Про организацию никто не слышал. И исполняющий обязанности ректора АППО тоже ничего не слышал. Сейчас будем разбираться», — сказала его глава Наталия Путиловская.





Даутова — доктор педагогических наук и автор как минимум восьми учебников по педагогике. До работы в университете 10 лет трудилась школьным завучем в Петербурге.