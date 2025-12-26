Более 70 молившихся за Зеленского сектантов задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики задержали 70 членов проукраинской секты, молившейся за президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сами организаторы утверждали, что на собраниях стремились пробудить сознание и духовно развиваться. Об этом пишут РИА Новости и РЕН ТВ.
Предполагаемым лидером организации «Школа единого принципа» является преподавательница Ольга Даутова, глава Института управления образованием (СПб АППО).
В разных вузах страны Даутова выступала с лекциями об образовании, а также открыла «Школу управленческого мастерства» в 2023 году. Там готовили будущих школьных руководителей по «современной модели, которая объединяет в себе ресурсы формального и неформального образования».
Учредителем СПб АППО, где работает Даутова, является комитет по образованию Санкт-Петербурга. Однако в руководстве комитета сообщили Daily Storm, что ничего не знают о задержанной и ее проукраинской секте.
«Ничего пока не знаю, точно так же увидела публикации. Никогда не виделась с ней и не общалась. Про организацию никто не слышал. И исполняющий обязанности ректора АППО тоже ничего не слышал. Сейчас будем разбираться», — сказала его глава Наталия Путиловская.
Даутова — доктор педагогических наук и автор как минимум восьми учебников по педагогике. До работы в университете 10 лет трудилась школьным завучем в Петербурге.