На катке кинопарка «Москино» мужчина сделал предложение возлюбленной

Антон создал для любимой видеоролик с помощью ИИ, где рассказал историю их любви. А в конце видео мультяшная копия жениха встала на одно колено, и в этот же момент Антон прямо на катке сделал девушке предложение руки и сердца.





«Я выбрал кинопарк «Москино» для того, чтобы сделать предложение, потому что мы с любимой уже были здесь раньше. Увидели новость об открытии катка в кинодекорации «Соборная площадь». Он очень красивый и современно сделан. У меня была идея сделать предложение именно на катке, и плюс я искал локацию с большим экраном, на котором я бы мог показать видеоролик. И площадка кинопарка мне такую возможность предоставила!» — объяснил молодой человек. Антон поблагодарил сотрудников за помощь.





В 2026 году съемочные локации вновь станут площадками для торжественных церемоний бракосочетания. Для пар доступно 13 дат с апреля по сентябрь. Подать заявление можно лично во Дворце бракосочетания «Южное Бутово», а также на портале государственных услуг.