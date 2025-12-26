Axios: Россия готова на временное прекращение огня для проведения референдума на Украине

Россия поддерживает идею прекращения огня для проведения референдума на Украине по территориальным уступкам, пишет Axios. Издание ссылается на источник в администрации президента США Дональда Трампа.





По словам американского чиновника, Украина хочет 60-дневного перемирия, а РФ может потребовать более короткого срока. Официально Москва это не комментировала.





Материал Axios посвящен будущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа 28 декабря в резиденции президента США во Флориде. Главы государств попытаются достичь соглашения по мирному плану.





Источники в Киеве и Вашингтоне утверждают, что украинские и американские переговорщики согласовали большинство пунктов документа, включая западные гарантии безопасности. Главный камень преткновения — требование России контролировать весь Донбасс в рамках любого соглашения.





Президент России Владимир Путин около месяца назад говорил, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых позиций. Если нет — РФ добьется этого военным путем.