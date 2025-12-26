Axios: Россия готова на временное прекращение огня для проведения референдума на Украине

Новости
Россия поддерживает идею прекращения огня для проведения референдума на Украине по территориальным уступкам, пишет Axios. Издание ссылается на источник в администрации президента США Дональда Трампа. 


По словам американского чиновника, Украина хочет 60-дневного перемирия, а РФ может потребовать более короткого срока. Официально Москва это не комментировала. 


Материал Axios посвящен будущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа 28 декабря в резиденции президента США во Флориде. Главы государств попытаются достичь соглашения по мирному плану. 


Источники в Киеве и Вашингтоне утверждают, что украинские и американские переговорщики согласовали большинство пунктов документа, включая западные гарантии безопасности. Главный камень преткновения — требование России контролировать весь Донбасс в рамках любого соглашения. 


Президент России Владимир Путин около месяца назад говорил, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых позиций. Если нет — РФ добьется этого военным путем.

