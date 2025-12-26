На сервисе «Моспитомец» можно онлайн выбрать кошку или собаку, чтобы забрать домой

Городской сервис «Моспитомец» на портале mos.ru создан специально для того, чтобы помочь будущим хозяевам найти ответы на волнующие их вопросы и сделать осознанный и уверенный выбор, который подарит бездомным животным шанс на счастливую жизнь.





Собаки и кошки из приюта проходят ветеринарное обследование, лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме. В результате потенциальный хозяин получает полностью подготовленное и адаптированное животное, рассказывают в Комплексе городского хозяйства Москвы.





Специалисты отмечают, что животное, поступившее в приют, направляют на обязательный 30-дневный карантин, где оно проходит полное ветеринарное обследование, чипируется и прививается, а также обрабатывается для избавления от паразитов.





Сервис «Моспитомец» помогает принять решение взвешенно. В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы объяснили, что с помощью специального теста на совместимость можно понять, характер и потребности какого животного лучше всего соответствуют ритму жизни будущего хозяина.





Начать знакомство можно с онлайн-каталога, где собраны анкеты более тысячи кошек и собак из 13 городских приютов. Удобные фильтры помогут подобрать питомца по возрасту, размеру, характеру и другим параметрам.





Чтобы лично познакомиться с выбранным в приюте питомцем, нужно нажать на кнопку «Записаться» и авторизоваться на mos.ru (понадобится стандартная или полная учетная запись). После получения заявки сотрудник приюта свяжется с ее отправителем для уточнения времени визита.