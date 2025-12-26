Новости
На сервисе «Моспитомец» можно онлайн выбрать кошку или собаку, чтобы забрать домой
Все животные социализированы и привиты undefined
Городской сервис «Моспитомец» на портале mos.ru создан специально для того, чтобы помочь будущим хозяевам найти ответы на волнующие их вопросы и сделать осознанный и уверенный выбор, который подарит бездомным животным шанс на счастливую жизнь.


Собаки и кошки из приюта проходят  ветеринарное обследование, лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме. В результате потенциальный хозяин получает полностью подготовленное и адаптированное животное, рассказывают в Комплексе городского хозяйства Москвы.


Специалисты отмечают, что животное, поступившее в приют, направляют на обязательный 30-дневный карантин, где оно проходит полное ветеринарное обследование, чипируется и прививается, а также обрабатывается для избавления от паразитов.


Сервис «Моспитомец» помогает принять решение взвешенно. В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы объяснили, что с помощью специального теста на совместимость можно понять, характер и потребности какого животного лучше всего соответствуют ритму жизни будущего хозяина.


Начать знакомство можно с онлайн-каталога, где собраны анкеты более тысячи кошек и собак из 13 городских приютов. Удобные фильтры помогут подобрать питомца по возрасту, размеру, характеру и другим параметрам. 


Чтобы лично познакомиться с выбранным в приюте питомцем, нужно нажать на кнопку «Записаться» и авторизоваться на mos.ru (понадобится стандартная или полная учетная запись). После получения заявки сотрудник приюта свяжется с ее отправителем для уточнения времени визита. 

