В Донецке мужчина с автоматом открыл огонь в супермаркете
Его задержали полицейские, никто не пострадал undefined
Неизвестный открыл беспорядочный огонь из автомата в супермаркете на западе Донецка. Его обезвредили полицейские, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.


«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы республики», — говорится в сообщении. 


Мотивы стрелка устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. За проявленные мужество и героизм при задержании стрелка глава ДНР Денис Пушилин наградит отличившихся сотрудников полиции медалью «3а храбрость». 


В Тосненском районе Ленинградской области в ночь на 24 декабря двое мужчин устроили стрельбу из ружей возле стройки в знак протеста против шума. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции. Нетрезвых мужчин задержали. 

