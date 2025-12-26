В Донецке мужчина с автоматом открыл огонь в супермаркете

Неизвестный открыл беспорядочный огонь из автомата в супермаркете на западе Донецка. Его обезвредили полицейские, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.





«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы республики», — говорится в сообщении.





Мотивы стрелка устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. За проявленные мужество и героизм при задержании стрелка глава ДНР Денис Пушилин наградит отличившихся сотрудников полиции медалью «3а храбрость».





В Тосненском районе Ленинградской области в ночь на 24 декабря двое мужчин устроили стрельбу из ружей возле стройки в знак протеста против шума. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции. Нетрезвых мужчин задержали.