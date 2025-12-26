Новости
Авторы сатирического проекта «Наливкин» получили шесть лет условно за стрельбу по баннеру «Единой России»
Обвинение запрашивало 14 лет колонии undefined
Авторы сатирического проекта «Наливкин» получили шесть лет условно за стрельбу из гранатомета по баннеру «Единой России». Решение по делу вынес Уссурийский районный суд.


Режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова судили по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконных изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств. Обвинение запрашивало для них 14 лет колонии. 


Поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик, опубликованный в сентябре 2021 года. По сюжету на автобусной остановке в Приморье нашли подозрительную сумку. Предотвратить возможный теракт хочет чиновник Наливкин — он дважды стреляет по сумке, но попадает в баннер «Единой России» и саму остановку. В итоге выясняется, что в сумке не бомба, а 25 килограммов моркови.  


Пока продолжалось дело, из-за проблем со здоровьем умер исполнитель главной роли 48-летний Андрей Неретин. Позже мужчине поставили памятник: актера запечатлели с гранатометом в руке (он использовал это оружие в нескольких роликах). Недавно авторы возобновили проект.

