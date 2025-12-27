Учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми на фоне нескольких нападений на школы

Министерство просвещения России разослало в регионы рекомендации по урегулированию конфликтов в школах для учителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.





В документе подробно изложены главные принципы поведения преподавателя в конфликте в учебном заведении. В инструкции также объясняются основные причины агрессивного поведения учащегося, изложены профессиональные подходы педагога и алгоритмы анализа сложных ситуаций.





В отдельном разделе описаны шаги, которые педагог должен предпринять при возникновении физической угрозы.





«В инструкции также представлены практические рекомендации по снижению эмоционального напряжения, корректному выведению дискуссии за рамки учебного процесса и организации профилактической работы», — говорится в сообщении.





Инструкция «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога» была утверждена на заседании совета Минпросвещения по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников 11 декабря.





Следует отметить, что рекомендации были разосланы на фоне нескольких нападений на российские школы. Одно из таких произошло недавно в Подмосковье. Там подросток, вооружившись ножом, убил младшеклассника из Таджикистана. При этом изначально он искал определенную учительницу, а когда ее не нашел, выбрал другую жертву.