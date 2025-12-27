Артисты Театра Табакова присоединились к акции «С наступающим наступающих!»

Москва активно поддерживает участников специальной военной операции (СВО) — в канун Нового года проводится акция «С наступающим наступающих!» на портале mos.ru. Столичные жители записывают для бойцов видеооткрытки, выражают слова благодарности и поддержки, чтобы эти послания согрели тех, кто встречает праздник вдали от дома.





К этой акции присоединились артисты Московского театра Олега Табакова, чтобы личным примером вдохновить москвичей. Свои видеопоздравления записали актеры Арина Автушенко и Севастьян Смышников. В своих обращениях они поблагодарили военных за службу и поздравили их с наступающим Новым годом.





«В преддверии 2026 года, который мы встречаем с надеждой и верой в лучшее, наши сердца наполняются искренним желанием видеть только чистое, мирное небо. Пусть каждый новый рассвет приносит спокойствие и уверенность, а каждый закат — умиротворение. Желаю, чтобы во всех домах царили гармония и любовь. Пусть 2026-й станет символом возобновления мира и взаимопонимания», — пожелала актриса.





Севастьян Смышников подчеркнул, что российские солдаты проявляют отвагу, смело двигаясь вперед и встречая неизвестность лицом к лицу.





«В канун 2026 года я от всего сердца желаю вам несокрушимой отваги. Пусть она помогает принимать верные решения, отстаивать свои идеалы и защищать тех, кто в этом нуждается. Пусть ваша смелость вдохновляет других и ведет к победе!» — поздравил военнослужащих артист.





Акция «С наступающим наступающим!» активно развивается. На официальном сайте уже размещены поздравления от москвичей. Военные на передовой, увидев такую широкую поддержку, записывают видеообращения. Они выражают благодарность всем участникам акции и передают свои новогодние пожелания.