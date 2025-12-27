Съемки 10 новогодних проектов прошли в Московском кинокластере

В Московском кинокластере сняли 10 фильмов на новогодние темы, в том числе «Одна дома — 3», «Елки-12», «Звезды в Сибири» и «Письмо Деду Морозу». Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службы Московского кинокластера.





«В кинопарке «Москино» сняли фильмы «Одна дома — 3», «Баба-яга спасает Новый год», «Звезды в Сибири» и «Новогодний экспресс». Киностудия Горького в рамках возрождения собственного кинопроизводства представила первый крупный проект «Письмо Деду Морозу», а на кинозаводе «Москино» сняли эпизоды фильмов «Снеговик», «Елки-12» и «Зима в Простоквашино». Также в Москве создали проекты «Старый новый бывший» и «Яга на нашу голову». 27 ноября 2025 года состоялась премьера двух новогодних фильмов: «Письмо Деду Морозу» и «Одна дома — 3», — рассказал собеседник.





Столичная кинокомиссия играет важную роль в организации съемок в городе и на площадках Московского кинокластера. Благодаря ее усилиям продюсеры и съемочные группы могут эффективно взаимодействовать с городскими структурами, получать необходимые разрешения и проводить съемки без нарушения ритма мегаполиса. Комиссия занимается согласованием выбора локаций, перекрытием улиц, обеспечением доступа к объектам городской инфраструктуры, а также сопровождением как статичных, так и динамичных съемок. В ее распоряжении находится автопарк из 198 единиц транспорта различных габаритов, управляемый профессиональными водителями, и команда кинокомиссаров, которые оперативно решают возникающие на площадке вопросы.





Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, представила новогоднюю семейную комедию «Письмо Деду Морозу». Она стала первым крупным проектом студии в рамках кластера. Премьера совпала с празднованием 110-летия Киностудии Горького, что придало событию особую значимость. По информации пресс-службы, картина подарит зрителям ощущение новогоднего чуда, заставит задуматься о важности семейных ценностей и напомнит о том, что вера в чудо актуальна в любом возрасте.





Одну из сцен нового фильма «Елки-12» снимали на Саввинской набережной в действующем караоке-клубе. Так как съемки проводились летом, для создания праздничной атмосферы вокруг заведения насыпали искусственный снег.





Фильм «Яга на нашу голову» вышел в прокат 13 ноября и повествует о дружбе колдуньи Яги и мальчика Пети. Лента демонстрирует красоту московских улиц, зданий и сооружений, а также позволяет почувствовать атмосферу парков. Съемки проводились в знаковых местах столицы. Интерьер театра Кощея был воссоздан в Театре Российской армии, а для съемок экстерьера этого театра выбрали здание Петровского путевого дворца, чтобы усилить сказочную атмосферу.