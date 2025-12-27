На Украине в результате секретной операции раскрыли преступную группу, состоящую из депутатов Верховной рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), в которую входили депутаты Верховной рады. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.





«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде», — передает ТАСС.





Другой информации нет, не приводятся в том числе имена нардепов.





Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал в своем Telegram-канале, что сотрудники НАБУ приехали в правительственный квартал Киева. Позже он сообщил об обысках в одном из помещений Рады.





Ранее сотрудники НАБУ также провели обыски у Андрея Ермака — экс-главы офиса украинского президента. Это случилось после скандала с Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского».