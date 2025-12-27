Новости
На Украине в результате секретной операции раскрыли преступную группу, состоящую из депутатов Верховной рады

Имена нардепов не называются

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), в которую входили депутаты Верховной рады. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.


«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде», — передает ТАСС.


Другой информации нет, не приводятся в том числе имена нардепов. 


Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал в своем Telegram-канале, что сотрудники НАБУ приехали в правительственный квартал Киева. Позже он сообщил об обысках в одном из помещений Рады.


Ранее сотрудники НАБУ также провели обыски у Андрея Ермака — экс-главы офиса украинского президента. Это случилось после скандала с Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского».

