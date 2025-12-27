Правительство продлило ограничения на экспорт топлива до 28 февраля 2026 года

Правительство России продлило временный запрет на экспорт нефтепродуктов до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.





Ограничение на вывоз автомобильного бензина будет действовать для всех экспортеров, включая производителей. Запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на бирже, также продлен, однако на непосредственных производителей этих видов топлива он не будет распространяться.





Мера направлена на поддержание стабильности на внутреннем рынке.





Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении независимых операторов автозаправочных станций в Крыму. Из-за нехватки топлива на АЗС власти вводили ограничение на продажу бензина.