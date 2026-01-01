Ударили во время поздравления Путина: раскрыты подробности смертельной атаки ВСУ на Херсонскую область

Украинская армия нанесла удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области во время новогоднего поздравления президента Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире RT.





«Почему я связываю это именно с речью президента? Потому что перед этим первый беспилотник, видимо, разведывательного типа, висел и упал рядом. Дальше последовали удары», — сказал глава региона.





Он добавил, что число погибших превысило 24 человека. Среди них есть ребенок.





В пресс-службе губернатора Daily Storm рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве. По оценке специалистов, оно тяжелое.





«Тяжелых [пострадавших] вывезли в Крым. По-моему, до 13 человек... Среди них были дети в тяжелом состоянии», — пояснили в правительстве области.





По словам пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, часть пострадавших находятся в Джанкойской центральной больнице.





Ранее Сальдо рассказал журналистам, что при ночной атаке БПЛА в поселке один ребенок сгорел заживо. Трагедия произошла ночью. Власти объявили 2 и 3 января днем траура во всей Херсонской области.