«Путешествие в Рождество»: зимние забавы в районе Южное Медведково

Здесь ежедневно, с 12 декабря по 11 января, проходит конкурс «Самый сильный житель района», в котором могут принять участие дети от 8 до 18 лет и взрослые. За каждое выполненное упражнение участники получают сладкий приз и диплом, а победителей ждет главный приз — медаль. Посетители также могут покататься на катке с прокатом коньков, посетить мастерскую по изготовлению елочных игрушек, посмотреть ледовые шоу и концерты на сцене.





Особое внимание на фестивале уделяется благотворительности. Гости могут присоединиться к акции «Москва помогает» и передать подарки участникам СВО, детям и животным в приютах, или исполнить чью-то мечту, отсканировав QR-код у «Доброй елки».





Посетители делятся положительными впечатлениями, отмечая разнообразие мероприятий для всех возрастов, удобное расположение площадки и праздничную атмосферу, которая радует и детей, и взрослых.



