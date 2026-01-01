Сразу трое россиян разделили новогодний миллиард от «Русского лото»

Главный приз в размере одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» был разделен между тремя победителями. Как сообщили организаторы, каждый из них получил по 333 миллиона 333 тысячи 333 рубля.





По предварительной информации, счастливые билеты были куплены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. В первый день 2026 года еще один участник выиграл 100 миллионов рублей, а 98 человек стали миллионерами, получив по одному миллиону.





Всего в тираже «Новогодний миллиард» выигрышными оказались 14,8 миллиона билетов, а общая сумма разыгранных призов составила рекордные 4,2 миллиарда рублей. Это максимальный показатель за всю историю российских государственных лотерей.