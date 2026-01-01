Собянин: Средства ПВО поразили три летевших к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны сбила три беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.





Позднее он сообщил еще об одном уничтоженном беспилотнике. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.





Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили работу, сообщили в Росавиации.