Новости
Новости 18+
St
Собянин: Средства ПВО поразили три летевших к Москве БПЛА
18+
Информации о пострадавших нет undefined
Новости

Собянин: Средства ПВО поразили три летевших к Москве БПЛА

Информации о пострадавших нет

Система противовоздушной обороны сбила три беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 


«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.


Позднее он сообщил еще об одном уничтоженном беспилотнике. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.


Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили работу, сообщили в Росавиации.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #сергей собянин #бпла
Загрузка...
Загрузка...