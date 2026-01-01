Сергей Собянин сообщил еще о 17 сбитых беспилотниках

Система противовоздушной обороны вечером 1 января сбила еще 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





«Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.





После этого он сообщил об уничтожении еще нескольких воздушных целей. Перед этим Собянин рассказал, что система ПВО сбила три беспилотника.





Информации о возможных разрушениях и пострадавших нет. Столичные аэропорты временно прекратили обслуживать рейсы для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.