Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области увеличилось до 27, среди них двое детей

В результате совершенного теракта в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двоих несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пятеро детей, указали в ведомстве.





По поручению главы СК России Александра Бастрыкина на месте трагедии работают криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Расследуется уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).





По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, по зданию кафе, где в этот момент находилось не менее 100 мирных граждан — посетители и персонал учреждения.





Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о 24 погибших, в том числе ребенке. Власти объявили в регионе 2 и 3 января днями траура.