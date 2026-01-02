Новости
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области увеличилось до 27, среди них двое детей
Пострадал 31 человек, уточнили в СК undefined
В результате совершенного теракта в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двоих несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. 


В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пятеро детей, указали в ведомстве.


По поручению главы СК России Александра Бастрыкина на месте трагедии работают криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Расследуется уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).


По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, по зданию кафе, где в этот момент находилось не менее 100 мирных граждан — посетители и персонал учреждения.


Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о 24 погибших, в том числе ребенке. Власти объявили в регионе 2 и 3 января днями траура.

