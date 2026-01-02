Минобороны сообщило о 64 украинских дронах, сбитых над регионами России

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.





По данным ведомства, 20 БПЛА ликвидированы над Самарской областью, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять дронов, летевших на Москву.





Так же шесть дронов перехватили над Рязанской и Ростовской областями, три — над Тульской областью, два — над Белгородской и по одному — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.





Вечером 1 января мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уничтоженных на подлете к столице беспилотниках.