Минобороны сообщило о 64 украинских дронах, сбитых над регионами России
Семь БПЛА перехвачено над Московским регионом, в том числе пять — летевших на столицу undefined
Минобороны сообщило о 64 украинских дронах, сбитых над регионами России

Семь БПЛА перехвачено над Московским регионом, в том числе пять — летевших на столицу

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотника, сообщили в  Минобороны России.


По данным ведомства, 20 БПЛА ликвидированы над Самарской областью, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять дронов, летевших на Москву. 


Так же шесть дронов перехватили над Рязанской и Ростовской областями, три — над Тульской областью, два — над Белгородской и по одному — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.


Вечером 1 января мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уничтоженных на подлете к столице беспилотниках.

