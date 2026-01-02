Собянин заявил о перехвате украинского дрона, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что летевший на столицу БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он.





Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.





В Минобороны России утром 2 января отчитались о 64 перехваченных дронах. Семь из них были нейтрализованы в Московском регионе, в том числе пять пытались атаковать столицу.





1 января Собянин также сообщал о перехвате дронов, летевших на Москву.