Гладков сообщил об ударе ВСУ ракетами по центру Белгорода

В результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Одну женщину доставили в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и баротравмой. Вторую пострадавшую везут в городскую больницу №2. У нее осколочное ранение предплечья.





Из-за обстрела повреждены жилые здания. В частном доме, а также в окнах около четырех десятков квартир трех многоквартирных домов выбиты стекла, уточнил Гладков.





Повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколки посекли семь машин. Последствия атаки уточняются.