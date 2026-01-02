Новости
Гладков сообщил об ударе ВСУ ракетами по центру Белгорода
Предварительно, пострадали две женщины undefined
В результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


Одну женщину доставили в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и баротравмой. Вторую пострадавшую везут в городскую больницу №2. У нее осколочное ранение предплечья.


Из-за обстрела повреждены жилые здания. В частном доме, а также в окнах около четырех десятков квартир трех многоквартирных домов выбиты стекла, уточнил Гладков. 


Повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколки посекли семь машин. Последствия атаки уточняются.

