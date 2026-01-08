«Я со своим возлюбленным»: Лукашенко раскрыл, что предлагали американцы супруге Мадуро перед его захватом

Супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силии Флорес, предлагали остаться в стране перед захватом политика, однако она отказалась. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.





«Жене сказали: «Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий». Она: «Нет, я с ним». Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. «Я со своим возлюбленным», — цитирует его агентство БелТА.





Лукашенко прокомментировал случившееся как пример отсутствия правосудия у западных стран, заявив, что «никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет».





Ранее Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности. Он назвал себя военнопленным.