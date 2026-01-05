«Я честный человек»: Мадуро впервые выступил в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности. Об этом сообщают телеканалы Fox News и CNN, ведущие прямую трансляцию.





Мадуро и его жену доставили в зал суда без наручников. Он выступал на испанском языке с переводчиком.





«Я честный человек», — сказал политик во время выступления.





Мадуро подчеркнул, что продолжает оставаться главой своего государства. Также он назвал себя военнопленным.





Как передает The New York Times, Мадуро рассказал суду, что не видел ранее обвинительного заключения и не знает своих прав. Его супруга Силия Флорес, тоже присутствующая на слушаниях, заявила, что полностью невиновна в предъявленных США обвинениях.