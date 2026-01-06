Новости
Обломок украинского дрона попал в девятиэтажку в Твери, один человек погиб
Двое пострадавших госпитализированы undefined
Обломок украинского дрона попал в девятиэтажку в Твери, один человек погиб

Двое пострадавших госпитализированы

Обломок украинского беспилотника попал в девятиэтажный дом в Твери. Один человек погиб, сообщил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. 


В результате ЧП возник пожар в квартире на верхнем этаже. Возгорание в доме полностью удалось потушить. В больницу доставили двоих пострадавших. 


Остальных жильцов подъезда эвакуировали. На месте ЧП работают специальные службы.


Утром стало известно, что силы ПВО с 23:00 до 07:00 мск перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

