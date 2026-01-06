Новости
Предварительной причиной пожара в многоэтажке в Твери стал взрыв бытового газа
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что, согласно предварительной экспертизе, причиной пожара в девятиэтажке в Твери стал хлопок бытового газа. Первоначально инцидент связали с падением обломков дрона, так как в это время в регионе шло отражение атак беспилотников.


Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб мужчина, еще двух человек госпитализировали. 


В областном управлении Следственного комитета также подтвердили, что «исходя из обнаруженных на месте происшествия следов предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа». 


По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи совместно с сотрудниками МЧС устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают очевидцев. 

